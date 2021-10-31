В Улан-Удэ произошло возгорание на одной из трансформаторных подстанций

Для ее тушения было ограничено электроснабжение нескольких домов по улице Ключевской и Лебедева







Сегодня произошло возгорание на одной из трансформаторных подстанций по ул. Ключевской. Для того, чтобы ее потушить было ограничено электроснабжение от ул. Ключевской до ул. Лебедева.



- После того, как возгорание будет ликвидировано, большую часть потребителей подключат (ориентировочно в течении 1 - 2 часов). Без напряжения останутся 6-7 многоквартирных домов запитанных от данной подстанции. Одновременно будут проводиться мероприятия по установлению причин возгорания и ремонтные работы, сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» в Бурятии.



Фото: Pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.