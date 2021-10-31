Российские звезды рассказали о чудесах во время встречи с нетленным телом в Бурятии

На первом канале рассказали о феномене XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова







30 октября на Первом канале прошла программа Максима Галкина «Сегодня Вечером» (16+), в которой рассказали о феномене XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова. Каждый из гостей рассказал о посещении Иволгинского дацана и своих необыкновенных ощущениях при этом.



Так, кандидат экономических наук, телеведущая и писательница Ирина Хакамада рассказала о том, что во время посещения буддийского храма, ее «затянуло в воронку»:



- Я человек абсолютно не внушаемый и в чудеса не верю. Поэтому я вошла, увидела наверху стеклянную пирамидку, фигуру в ней. Постояла. Думаю: "Пора выходить". И решила на всякий случай закрыть глаза. Ну так принято, что рядом с чем-то священным хочется закрыть глаза. Я закрыла. И дальше такое началось… Меня начало заворачивать в воронку энергетическую, и скорость постоянно усиливалась и вдруг меня начинает приподнимать. Я испугалась. Открыла глаза и все встало на место. Что это было, я не знаю. Никогда до этого со мной не было ничего подобного, - рассказала Ирина Хакамада.



О своих впечатлениях также рассказали заслуженный артист России Владимир Колганов и певица Любовь Казарновская.



Но особенно присутствующих поразила удивительная история исцеления нашей землячки Ольги Чирковой, которая после огнестрельного ранения в голову была обречена на смерть. Однако она не только вышла из комы, но и сумела чудесным образом выздороветь. Ольга уверена, что исцеление произошло благодаря поездке ее отца к нетленному телу. Теперь она не только постоянно посещает Иволгинский дацан, но и разговаривает с «дедушкой», так Ольга называет Пандито Хамбо Ламу Даши Доржо Итигэлова. А тот в свою очередь ей дает советы и помогает в трудных ситуациях.



Фото: скриншот







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