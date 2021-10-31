В Улан-Удэ электроснабжение большей части домов по улице Ключевской восстановлено

Оставшихся 260 потребителей будут подключать по мере завершения ремонта



Напомним, возгорание произошло на одной из трансформаторных подстанций по ул. Ключевской. Чтобы ее потушить, было ограничено электроснабжение потребителей от ул. Ключевской до ул. Лебедева.



Сейчас без света остаются только 260 абонентов, подключенных к загоревшейся трансформаторной подстанции.



Чтобы быстрее подключить жителей энергетики привлекли 3 резервных источника электроснабжения. Сейчас устанавливается причина возгорания, и проводятся ночные ремонтные работы. Всего на ликвидации последствий задействовано 3 бригады энергетиков (15 человек).



Фото: Pixabay.com



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