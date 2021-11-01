Житель Бурятии украл у собственных детей более 350 тыс рублей

Он незаконно получал страховую пенсию по уходу за двумя несовершеннолетними



В Бурятии житель Еравнинского района нажился на собственных детях. Вопреки федеральному закону «О страховых пенсиях» он, будучи лишенным родительских прав, с июня 2018 года по август 2021 года неправомерно получал страховую пенсию по уходу за двумя несовершеннолетними до 14 лет на общую сумму 355,7 тыс рублей.



На самом деле дети находились под опекой бабушки. Мужчина не принимал участие в их содержании и воспитании, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, он не уведомил пенсионный орган о лишении родительских прав.



В связи с этим прокурором района материалы проверки направлены в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Проводится расследование.



Фото: «Номер один»



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