В Бурятии руководитель аграрного предприятия обвиняется в хищении субсидии

Минсельхоз компенсировал предприятию 728 тыс рублей на покупку семян, которые не приобретались



В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных статьей. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).



Как сообщили в надзорном органе, по версии следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах в целях получения субсидии по государственной республиканской программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» дважды представила в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия недостоверные сведения о понесенных предприятием затратах на приобретение и доставку семян.



На основании этих документов министерство оплатило расходы предприятия на сумму 728 тыс рублей. Похищенными средствами субсидии предприниматель распорядилась по своему усмотрению. А в целях придания правомерного вида распоряжению денежными средствами она совершила финансовые операции по их легализации.



Наиболее строгая санкция за совершение этих преступлений предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com



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