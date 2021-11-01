В Бурятии число новых случаев COVID-19 приближается к отметке 180 в сутки

В республике сейчас болеют коронавирусом более 4200 человек, в стационарах – более 1 000 пациентов



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 63 323. Это на 179 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 47% (29 918) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 994 человека, за последние сутки шестеро (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 154 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 164 человека.



В стационарах получает лечение 1 029 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 851. В отделениях реанимации находится 89 пациентов (из них старше 65 лет –51), на ИВЛ – 52 пациента (из них старше 65 –29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 202 койки: занято – 1 029, свободно – 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,6 %.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 180 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 55 396 (+146) человек.



За сутки проведено исследований от 1 836 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 612 580 исследований.



Первым компонентом привито 401 376 человек. Завершили вакцинацию 305 399 человек.



Фото: pixabay.com



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