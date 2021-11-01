В Улан-Удэ с «оконной» фирмы взыскано почти 880 тыс руб в пользу обманутых клиентов

Компания пластиковых окон «Геопост» принимала плату за их установку, но работы не выполняла



В Улан-Удэ суды удовлетворили шесть исковых заявлений Роспотребнадзора в интересах потребителей, заключивших договоры на изготовление и установку окон ПВХ с компанией ООО «Геопост», сообщили в республиканском управлении ведомства.



Поводом для обращения в суд послужили факты неисполнения со стороны ООО «Геопост» обязательств перед потребителями по договорам об изготовлении и установке окон ПВХ. Компания к выполнению работ по договорам в установленный срок не приступила, хотя клиенты свои обязательства по оплате исполнили в полном объеме.



Потребители обращались в адрес компании с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения.



Республиканское управление Роспотребнадзора в интересах потребителей подало исковые заявления в отношении ООО «Геопост», а также дало соответствующие заключения по делам.



В итоге с «Геопоста» в пользу потребителей взыскано 879 100 рублей, включающих в себя стоимость работ по договорам, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, компенсацию причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке.



Решения судов в законную силу пока не вступили, уточнили в управлении.



Фото: pixabay.com



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