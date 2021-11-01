В Улан-Удэ ссора брата с сестрой завершилась поножовщиной

Пожилой мужчина убил 58-летнюю сестру после спора о пустующем доме их родителей



В Улан-Удэ вчера в квартире одного из домов на улице Краснодонская обнаружено тело 58-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи, груди и живота. На месте происшествия задержан 63-летний брат покойной, с которым они вместе выпивали, а затем поссорились.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По версии следствия, подозреваемый проживал вместе с женой, а 30 октября вечером время к нему в гости приехала сестра. Втроем они стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между родственниками возник спор из-за пустующего дома родителей. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору, в ходе которой мужчина схватил со стола нож и нанес им сестре несколько ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Оставив ее тело в коридоре, подозреваемый с женой легли спать. Только следующим утром они позвонили в полицию.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»



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