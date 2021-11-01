Власти Бурятии недостаточно работают по проблеме обманутых дольщиков

К такому выводу пришли в прокуратуре





В Дальневосточных регионах по требованию прокуратуры в этом году восстановлены права более 700 участников долевого строительства по 8 проблемным объектам. Как сообщили в надзорном ведомстве, в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях введено в эксплуатацию 5 проблемных долгостроев, ключи от квартир получили 637 новоселов. В республиках Бурятия и Саха (Якутия) из единого реестра проблемных объектов исключено 3 дома в связи с завершением компенсационных выплат 75 гражданам в размере более 90 млн. рублей.

В то же время работа властей в этой сфере оставляет желать лучшего.«В Бурятии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области прокуроры выявили факты недостаточной работы органов исполнительной власти по решению проблем дольщиков, неактуализации дорожных карт. От региональных органов власти потребовано принять дополнительные меры с целью повышения эффективности деятельности по обеспечению прав граждан», - отметили в надзорном ведомстве.Так, в результате вмешательства прокуратуры Приморского края правительством края утверждена новая дорожная карта, в которую включены мероприятия по обеспечению прав 219 граждан жилого комплекса по ул. Сафонова во Владивостоке. Под надзором прокуратуры принимаются меры к завершению до конца этого года строительства еще 12 долгостроев в Бурятии, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, возводимых с участием 883 граждан.Фото: «Номер один»