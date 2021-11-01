Театр «Байкал» открыл бесплатный «стол заказов»

Новый концерт по заявкам зрителей свяжет родных и близких по всему миру



В Бурятии коллектив театра «Байкал» ищет заявки для нового проекта «Дуун захяа», в котором зрители из любой точки мира могут посвятить песни своим родным, сообщили в пресс-службе театра.



Любимый зрителями проект БГТРК «Баян талын аялга» при участии театра «Байкал» завершил свое существование в прежнем формате. Отныне в репертуаре «Байкала» появится новый концерт по заявкам зрителей «Дуун захяа». Его формат предполагает связь родных и близких по всему миру через бурятские песни. Зрители могут поздравить, передать приветы или признаться в чувствах, посвятив песню своим родным, сидящим в зрительном зале.



Уже сейчас свои поздравления готовят земляки в США, Германии, Японии, Монголии, Южной Корее и регионах России. Поводы разные – это и юбилеи, профессиональные праздники и просто приветы друзьям.



«Только представьте – Национальный оркестр Бурятии, солисты нашего театра и эстрады исполнят песню только для вашей мамы. Ее самую любимую песню, а мы в этот момент запишем ее эмоции на видео и вместе с видеоверсией концерта опубликуем на youtube-канал» – рассказали в пресс-службе театра «Байкал».



Премьера проекта состоится 13 ноября в 18:30 в Театре оперы и балета. Исполнят песни Национальный оркестр Бурятии, солисты театра и эстрады. Оставить заявку может любой желающий по тел. 21-23-99 или в мессенджер (Viber, What’s App, Telegram) по номеру +7-983-427-24-02. Участие бесплатное.



Приобрести билеты на концерт можно онлайн –



Возрастное ограничение 6+



Фото: пресс-служба театра «Байкал»

В Бурятии коллектив театра «Байкал» ищет заявки для нового проекта «Дуун захяа», в котором зрители из любой точки мира могут посвятить песни своим родным, сообщили в пресс-службе театра.Любимый зрителями проект БГТРК «Баян талын аялга» при участии театра «Байкал» завершил свое существование в прежнем формате. Отныне в репертуаре «Байкала» появится новый концерт по заявкам зрителей «Дуун захяа». Его формат предполагает связь родных и близких по всему миру через бурятские песни. Зрители могут поздравить, передать приветы или признаться в чувствах, посвятив песню своим родным, сидящим в зрительном зале.Уже сейчас свои поздравления готовят земляки в США, Германии, Японии, Монголии, Южной Корее и регионах России. Поводы разные – это и юбилеи, профессиональные праздники и просто приветы друзьям.«Только представьте – Национальный оркестр Бурятии, солисты нашего театра и эстрады исполнят песню только для вашей мамы. Ее самую любимую песню, а мы в этот момент запишем ее эмоции на видео и вместе с видеоверсией концерта опубликуем на youtube-канал» – рассказали в пресс-службе театра «Байкал».Премьера проекта состоится 13 ноября в 18:30 в Театре оперы и балета. Исполнят песни Национальный оркестр Бурятии, солисты театра и эстрады. Оставить заявку может любой желающий по тел. 21-23-99 или в мессенджер (Viber, What’s App, Telegram) по номеру +7-983-427-24-02. Участие бесплатное.Приобрести билеты на концерт можно онлайн – https://quicktickets.ru/ulan-ude-teatr-baikal/s99 или в кассе театра «Байкал» - ул. Ербанова 11, офис 540. Действует программа «Пушкинская карта».Возрастное ограничение 6+Фото: пресс-служба театра «Байкал»

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