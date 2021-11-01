В Улан-Удэ задержаны подозреваемые в кражах у своих знакомых

Жители столицы Бурятии не чураются воровства у родственников и знакомых, с которыми перед кражами мирно выпивают



«Домушник» - не самая простая криминальная специализация. Преступнику нужно найти богатую квартиру или дом, вычислить график работы его обитателей, выяснить есть ли сигнализация, ну и тому подобное. Но некоторые жители Улан-Удэ предельно упростили этот процесс, предпочитая обкрадывать родню и знакомых.



В полицию Иволгинского района поступило заявление от 31-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала, что временно не проживала в своем доме. Вернувшись спустя несколько месяцев, обнаружила хищение двух гитар с чехлами, аудиотюнера и медиатора.



Полицейские установили, что в отсутствии хозяйки за жилищем присматривал ее родственник. В июле текущего года мужчина пригласил для распития спиртного своего знакомого – ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего местного жителя. Мужчины стали распивать спиртное в ограде дома. Спустя некоторое время в ходе застолья гость зашел домой попить и увидел на кровати гитары. Дождавшись, когда собутыльник отвлечется, он вынес инструменты из дома и перекинул через забор. Уходя, злоумышленник забрал похищенное и сбыл в скупку. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Одна гитара изъята полицейскими, сообщили в МВД по Бурятии. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники углового розыска по подозрению в кражах задержали 24-летнего горожанина. Установлено, что днем 22 октября молодой человек пришел к своей 57-летней знакомой. Воспользовавшись отсутствием хозяйки и зная, где она хранит ключ от двери, он проник в дом. Из жилища злоумышленник похитил сотовый телефон, зарядное устройство, серебряные серьги, коробку с коллекционными юбилейными монетами и из кармана куртки вытащил 40 тысяч рублей.



Кроме того, полицейские установили причастность молодого человека к краже сотового телефона у своего знакомого. Заявление о краже поступило в полицию Октябрьского района 29 октября от 38-летнего жителя улицы Столбовая. Мужчина рассказал полицейским, что позвал в гости своего знакомого. В ходе совместного распития хозяин жилища опьянел и уснул, а гость похитил его сотовый телефон и покинул квартиру. Похищенное он сбыл в скупку.



У злоумышленника полицейскими изъяты серебряные серьги и сотовый телефон, остальное похищенное он сбыл. Вырученные деньги потратил.



Отметим, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за наркопреступления. Возбуждены уголовные дела.



Фото: pixabay.com

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