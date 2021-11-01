В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка

Выгуляв вместе со знакомым собаку, она вышла из квартиры, но обратно не вернулась



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 17-летнюю Эвелину Задорожную. Девочка пропала вчера, 31 октября, около девяти часов вечера из дома на улице Шумяцкого. Выгуляв вместе со знакомым собаку, она на некоторое время вышла из квартиры, но обратно не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы черные, стрижка каре (затылок выбрит), глаза карие.



Была одета: куртка черного цвета с капюшоном, трико и ботинки на каблуке черные.



Ранее не уходила.



При получении какой-либо информации о несовершеннолетней либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)638-05-27, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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