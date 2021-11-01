Приставы Бурятии с начала года взыскали более 4,7 млрд рублей

Четвертая часть этих средств перечислена в бюджеты различных уровней



Судебные приставы Бурятии за девять месяцев этого года взыскали в пользу государства, физических и юридических лиц свыше 4,7 млрд рублей, четвертая часть этих средств перечислена в бюджеты различных уровней, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Кроме этого судебные приставы помогли взыскать 35 млн рублей заработной платы работникам предприятий различных форм собственности, 222 млн рублей алиментов в пользу несовершеннолетних детей, свыше 82 млн рублей ущерба, компенсации морального вреда в пользу жертв различных преступлений.



Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов не было допущено чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участников судебных процессов, работников и посетителей судов и участков мировых судей.



В этом году сотрудники силового подразделения службы пресекли попытки незаконного проноса в здания судов 1700 запрещенных предметов, выполнили 47 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний, доставку вещественных доказательств и материалов дела.



При оказании содействия полиции в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, с начала года судебные приставы задержали 107 лиц, из них 33 — находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Напомним, 1 ноября в России встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В официальном календаре эта дата появилась 12 лет назад. Институт принудительного исполнения динамично развивается, ежегодно вносятся существенные изменения в российское законодательство, связанное с деятельностью службы судебных приставов. Эти изменения призваны в значительной степени упростить жизнь граждан и сделать процедуру исполнительного производства более эффективной.



Ко дню профессионального праздника сотрудники Управления ФССП России по Бурятии отмечены государственными и ведомственными наградами. Лучшим работникам службы будут вручены ведомственные медали «За службу» трех степеней. За личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей начальнику Иволгинского районного отделения Ханде Цыжиповой объявлена благодарность заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.



Фото: r03.fssp.gov.ru



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