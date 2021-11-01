Бурятская таможня выявила три новых факта «лесной» контрабанды в КНР

Бизнесмену удалось незаконно вывезти Китай 22,5 тыс кубометров пиломатериалов на 230 млн рублей



Бурятская таможня возбудила три уголовных дела в отношении бизнесмена из Бурятии за контрабанду пиломатериалов в Китай. В общей сложности ему удалось вывезти около 22,5 тысячи кубометров пиломатериалов на сумму почти 230 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



С ноября 2019-го по апрель 2020-го года бизнесмен заключил три торговых контракта на поставку пиломатериалов хвойных пород с китайской компанией на общую сумму 600 млн рублей. В момент перемещения товаров через таможенную границу количественный и качественный состав заявленной к вывозу древесины соответствовал сведениям, указанным в декларациях. Однако в ходе проверок выяснилось, что при декларировании предприниматель предоставлял недостоверные сведения о сделках по приобретению лесоматериалов у коммерческих организаций, которые фактически их ему не поставляли, при этом создавалась видимость их законности.



Бурятская таможня в отношении лесоэкспортера возбудила три уголовных дела по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.



За девять месяцев нынешнего года Бурятская таможня по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с республиканским управлением ФСБ и транспортной прокуратурой, возбудила пять уголовных дел по фактам контрабанды более 720 кубометров лесоматериалов на общую сумму свыше 7 млн рублей.



Через таможенные посты МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки за это время экспортировано более 2,3 млн кубометров лесоматериалов 280 грузоотправителями. Доля леса в общем объеме экспорта через Бурятскую таможню составляет 38,5%.



Фото: Бурятская таможня



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