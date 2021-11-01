В Бурятии погиб еще один подросток от газовых баллончиков

Тело 15-летнего юноши обнаружено на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин
В Бурятии 31 октября днем на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин обнаружено тело 15-летнего подростка, рядом с которым найдены один полный и два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мальчик проживал вместе с бабушкой и братом в городе Бабушкин. Днем 30 октября он ушел гулять и обратно не вернулся. В ходе поисков на следующий день его тело найдено на побережье возле города в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания. Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле ребенка не обнаружено.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для определения точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование.
Это далеко не первый трагический инцидент такого рода. В Бурятии 18 мая днем на окраине села Турунтаево обнаружено тело 15-летнего подростка, рядом с которым найдены несколько пустых газовых баллончиков для бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщало Следственное управление СКР по Бурятии.
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В Улан-Удэ 10 октября днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова обнаружено тело 12-летнего подростка, рядом с которым найден газовый баллончик для бытовых горелок.
Следственное управление СКР по Бурятии вносило в региональный орган законодательной власти направлено письмо, в котором обоснована необходимость принятия закона, ограничивающего свободную продажу газосодержащих предметов несовершеннолетним. Письмо принято в работу, но закон не принят.
Пока баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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