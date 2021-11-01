В Бурятии погиб еще один подросток от газовых баллончиков

Тело 15-летнего юноши обнаружено на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин



В Бурятии 31 октября днем на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин обнаружено тело 15-летнего подростка, рядом с которым найдены один полный и два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мальчик проживал вместе с бабушкой и братом в городе Бабушкин. Днем 30 октября он ушел гулять и обратно не вернулся. В ходе поисков на следующий день его тело найдено на побережье возле города в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания. Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле ребенка не обнаружено.



В настоящее время по данному факту проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для определения точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование.



Это далеко не первый трагический инцидент такого рода. В Бурятии 18 мая днем





В Улан-Удэ 10 октября днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова



Следственное управление СКР по Бурятии вносило в региональный орган законодательной власти направлено письмо, в котором обоснована



Пока баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Бурятии 31 октября днем на берегу озера Байкал на окраине города Бабушкин обнаружено тело 15-летнего подростка, рядом с которым найдены один полный и два пустых газовых баллончика для портативных бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, мальчик проживал вместе с бабушкой и братом в городе Бабушкин. Днем 30 октября он ушел гулять и обратно не вернулся. В ходе поисков на следующий день его тело найдено на побережье возле города в безлюдном месте около недостроенного заброшенного здания. Повреждений, за исключением нескольких мелких ссадин, на теле ребенка не обнаружено.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для определения точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование.Это далеко не первый трагический инцидент такого рода. В Бурятии 18 мая днем на окраине села Турунтаево обнаружено тело 15-летнего подростка , рядом с которым найдены несколько пустых газовых баллончиков для бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщало Следственное управление СКР по Бурятии. В июне мама погибшей 13-летней школьницы призывала родителей провести профилактическую беседу с детьми, чтобы не допустить повторения трагедииВ Улан-Удэ 10 октября днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова обнаружено тело 12-летнего подростка , рядом с которым найден газовый баллончик для бытовых горелок.Следственное управление СКР по Бурятии вносило в региональный орган законодательной власти направлено письмо, в котором обоснована необходимость принятия закона, ограничивающего свободную продажу газосодержащих предметов несовершеннолетним . Письмо принято в работу, но закон не принят.Пока баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.Фото: buryatia.sledcom.ru

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