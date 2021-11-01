В Бурятии переписано более 60% населения

В отдаленных районах перепись близка к финалу, а свыше 35% жителей Улан-Удэ выбрали портал «Госуслуги»



В Бурятии по состоянию на 30 октября переписано 61 % населения от численности по организационному плану проведения Всероссийской переписи населения. Из общей численности переписанных 20 % прошли перепись самостоятельно на портале «Госуслуги». Наибольшая активность в онлайн-переписи наблюдается среди жителей Улан-Удэ – 35 % переписавшихся заполнили переписной лист на Госуслугах, сообщает Бурятстат.



Самыми активными районами по переписи населения являются Окинский (переписано 96 % населения), Закаменский (85 %), Баунтовский эвенкийский (84%), Курумканский (84 %), Кижингинский (83 %), Мухоршибирский (80 %) и Бичурский (80%) районы. Более 70 % переписано в Еравнинском, Хоринском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Иволгинском и Джидинском районах.



Перепись населения идет в штатном режиме. До 14 ноября 2021 года остается переписать менее 40 % населения.



Напомним, принять участие в переписи населения можно одним из трех способов:



- заполнить переписной лист на портале «Госуслуги» (услуга доступна до 8 ноября 2021г.);

- ответить на вопросы переписчика у себя дома;

- ответить на вопросы переписной анкеты, посетив переписной участок или МФЦ.



Фото: медиа-офис ВПН





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