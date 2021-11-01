Байкальский заповедник возвел новый дом кордона Самхак

Он оснащен солнечными батареями и спутниковой связью для государственных инспекторов службы охраны заповедника







В Джидинском районе Бурятии в урочище Самхак построено новое здание кордона Байкальского заповедника. Оно будет использоваться в первую очередь государственными инспекторами службы охраны. А востребован лесной дом, конечно, для всех сотрудников заповедника, независимо от того в каком отделе они работают и какие служебные задачи выполняют, сообщила пресс-служба резервата.



Опорный пункт службы охраны является многофункциональным объектом – комплексным строением. Здесь можно отдохнуть после полевых работ, отремонтировать патрульный транспорт, сменить его на гужевой – более проходимый в условиях горной тайги и отсутствия дорог, привести в порядок снаряжение. А еще получить оперативную информацию по стационарной спутниковой связи, разместить гостей заповедника и даже частично провести камеральные работы – обработать собранные материалы.



«Больше сорока лет в урочище Самхак стоял кордон, названный так в честь речки. Он расположился перед перевалом Малый Хамар-Дабан, на путях подхода к особо охраняемой природной территории. Верой и правдой служил он Байкальскому заповеднику. Много лет подряд, каждые десять дней с кордона уходили в рейды и сюда же возвращались сотрудники охраны заповедника, в летний полевой сезон научные экспедиции, рабочие и инженеры лесоустроительных партий, съемочные группы Восточно-Сибирской студии кинохроники и редкие гости… По моим ощущениям, кордон «Самхак» – словно «земля обетованная», кордон встречал нас после двухнедельного скитания по таежным тропам», - рассказывает Галина Седова, заместитель директора Байкальского заповедника по охране территории.



Пришло время и летом 2021 года рядом со старым кордоном построен новый объект – опорный пункт службы охраны (ОПСО) по федеральному проекту «Охрана озера Байкал». Дом построен по всем правилам. Для освещения применены современные технологии – солнечные батареи. Есть спутниковая связь. «Большая земля» стала ближе. Исчезло ощущение оторванности. Уютные и светлые помещения с современной системой отопления стали достойным продолжением заботы о сотрудниках заповедника, несущих свою нелегкую службу.



Кордо́н - стационарный (постоянный) или временный пост лесной стражи (в Российской империи) или службы охраны заповедников, национальных парков, заповедников, заказников, охотничьих хозяйств. Кордон устанавливается с целью усиления эффективности природоохранных мероприятий на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Для размещения кордона выбирается ключевой участок на границе ООПТ или за ее пределами на путях подхода к охраняемой территории. Кордоном также называют жилые и хозяйственные постройки для должностных лиц (егерей, лесников, государственный инспектров) национальных парков, заповедников, заказников, охотничьих хозяйств и прочее. Принадлежность кордона обозначается специальным аншлагом (табличкой), снабжённым указателем со схемой границ территории.



Фото: baikalzapovednik.ru

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