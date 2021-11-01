В Бурятии власти уточнили ограничения для нерабочих дней

Пройти в большинство общественных мест можно пройти только с QR-кодами о вакцинации







В указ главы Бурятии внесены изменения, распространяющиеся на нерабочие дни. Изменения касаются допуска граждан в общественные места по сертификатам о вакцинации или справкам о перенесенном COVID-19, а также о медицинском отводе от вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«С 30 октября допуск в ряд общественных мест, перечень которых установлен указом главы Бурятии №183, осуществляется на основании сертификата о вакцинации с QR-кодом, как на электронном носителе, так и полученного в медицинской организации; справки о перенесенном заболевании с QR-кодом, в том числе выданной в медицинском учреждении, но сроком действия не более шести месяцев, а также на основании медицинского заключения об отводе от вакцинации. С 1 ноября для лиц, имеющих медицинский отвод, также, вводится требование предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа. Эти ограничения, напомню, действуют до 7 ноября включительно», - рассказала Валерия Халтакшинова, председатель Государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.



Также, гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Особый порядок доступа установлен для предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов. А также для: торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.



Отметим, ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, занимающиеся организацией питания работников внутри организаций. Также требования по допуску посетителей в торговые центры не распространяются на граждан, в случае их следования в пункты вакцинации от COVID-19, расположенные на территории торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.



Кроме того, работодателям республики дана рекомендация предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, два оплачиваемых выходных дня.



Фото: pixabay.com



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