В Бурятии осень завершится в праздники

Синоптики обещают снег и сильные ветра уже 4 ноября



В Бурятии 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 15-20 метров в секунду и понижение дневных температур на 8-13 градусов. На перевалах автодорог гололедица, накаты, заносы, сообщила администрация Улан-Удэ со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.



Так что, осень, побаловавшая жителей республики, и бабьим летом, и комфортной погодой после него, видимо, начнет сдавать права зиме. В чем нет ничего удивительного. В ноябрьские или в их канун в наших краях всегда солили капусту и кололи поросят.



Ну, а всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, как всегда рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



Фото: pixabay.com





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