Экс-сити-менеджер Читы, осужденный за взятки, пытался обжаловать приговор

Его позиция впечатляет – получение услуг от бизнесменов на 10 млн руб он до сих пор считает нормой для чиновника



Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобы бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова и его защитников на приговор Забайкальского краевого суда. Этот суд признал экс-сити-менеджера Читы виновным в «получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, совершенном в особо крупном размере».



Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд установил, что с апреля по август 2016 года и.о. руководителя администрации Читы Олег Кузнецов получил от предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера, связанных с благоустройством подъезда к дому и придомовой территории дома на сумму более 2,3 млн рублей.



Кроме того, в ноябре – декабре этого же года руководитель администрации города получил от этих же предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера, связанных с восстановлением сгоревшего дома, а также – предметов мебели и быта на сумму более 7,6 млн рублей. За оказанные услуги чиновник оказывал покровительство предпринимательской деятельности.



Забайкальский краевой суд в июне признал Олега Кузнецова виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.



Не согласившись с приговором, Олег Кузнецов и его защитники обжаловали решение суда в апелляционном порядке. В соответствии с позицией подсудимого, его действия в пользу предпринимателей сами по себе не выходили за рамки закона. В связи с этим он полагал допустимым получать от них за это имущественные услуги, считая это нормальным явлением для чиновника.



Апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты в полном объеме. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Забайкальской краевой прокуратуре.



Фото: «Номер один»





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