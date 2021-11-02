В Бурятии новый сельский ФАП принимал больных раз в месяц

Пункт открыли еще в 2020 году, но фельдшера для него нашли только сейчас



Прокуратура Бурятии проверила работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Ягодное в Селенгинском районе. Его построили по заказу Минздрава Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Пункт был введен в строй в 2020 году.

Однако, поскольку фельдшера в новом ФАПе не было, он принимал сельчан лишь раз в месяц, когда туда приезжала выездная бригада врачей из Гусиноозерской ЦРБ.



«По итогам проверки прокурор внес представление главному врачу Гусиноозерской центральной районной больницы, которое удовлетворено. В настоящее время в фельдшерском пункте села Ягодное медицинские услуги предоставляются ежедневно», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Однако, поскольку фельдшера в новом ФАПе не было, он принимал сельчан лишь раз в месяц, когда туда приезжала выездная бригада врачей из Гусиноозерской ЦРБ.«По итогам проверки прокурор внес представление главному врачу Гусиноозерской центральной районной больницы, которое удовлетворено. В настоящее время в фельдшерском пункте села Ягодное медицинские услуги предоставляются ежедневно», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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