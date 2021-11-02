Пострадавшие от паводка жители Улан-Удэ до сих пор не получили компенсации

На волокиту со стороны местных властей горожане пожаловались прокурору



Как сообщили в надзорном ведомстве, обращения поступили от жителей Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов. Они касались компенсационных выплат, ликвидаций последствий подтоплений, проведения аварийно-восстановительных работ.

Так, жительница Кяхтинского района обратилась по вопросу ремонта автодороги в поселке Наушки, которую размыло при наводнении. Жители Поселья пожаловались на длительное рассмотрение заявлений об оказании финансовой помощи администрацией Иволгинского района. Жители Левого берега Улан-Удэ, чье имущество пострадало от паводков, сообщили о неполучении компенсационных выплат, материальной помощи и «борщевых» наборов.



«Во время приема граждане получили разъяснения законодательства, по письменным обращениям прокурор республики дала поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав», - рассказали в прокуратуре.



Фото: прокуратура Бурятии Так, жительница Кяхтинского района обратилась по вопросу ремонта автодороги в поселке Наушки, которую размыло при наводнении. Жители Поселья пожаловались на длительное рассмотрение заявлений об оказании финансовой помощи администрацией Иволгинского района. Жители Левого берега Улан-Удэ, чье имущество пострадало от паводков, сообщили о неполучении компенсационных выплат, материальной помощи и «борщевых» наборов.«Во время приема граждане получили разъяснения законодательства, по письменным обращениям прокурор республики дала поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав», - рассказали в прокуратуре.Фото: прокуратура Бурятии

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