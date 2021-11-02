Бывший чиновник правительства Бурятии похвастался новой работой

Антон Виноградов занял пост в крупной международной компании







Недавно уволившийся министр промышленности и инвестиций Бурятии Антон Виноградов рассказал в соцсетях о своей новой работе. Экс-чиновник сообщил, что занял пост директора по развитию бизнеса в международной компании KPMG.

«Буду заниматься реализацией крупных проектов в области государственно-частного партнёрства, структурирования, финансового консультирования и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые в России и странах СНГ. Осуществлять взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в части реализации проектов в субъектах РФ, реализовывать проектное финансирование и сделки слияний-поглощений, их финансовое консультирование и сопровождение. И, конечно же, с учётом новых возможностей продолжим реализацию инвестпроектов в Бурятии и на Дальнем Востоке», - рассказал Антон Виноградов.Напомним, господин Виноградов несколько лет работал в правительстве Бурятии сначала на должности министра по инвестициям, а затем главы полпредства республики в Москве. В начале этого года, он занял пост министра промышленности и инвестиций, но проработал на нем недолго, уже в октябре объявив о своем увольнении.При этом все время основным направлением деятельности чиновника было привлечение инвестиций в республику. Эту работу Антон Виноградов вел с энтузиазмом, буквально фонтанируя обещаниями о заходе в республику всевозможных инвесторов, планировавших вложить миллиарды в экономику региона и создать сотни рабочих мест. Однако на момент увольнения чиновника ни один из обещанных проектов реализован не был.KPMG - одна из крупнейших в мире аудиторских компаний наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира расположена в Амстелвене (Нидерланды). Численность сотрудников KPMG составляет более 219 тысяч человек. Компания оказывает три вида услуг: аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Консультационные услуги, в свою очередь, подразделяются на три группы: управленческое консультирование, рисковое консультирование и реструктуризация с ведением дел. Компания имеет отделения в России и странах ближнего зарубежья.Фото: пресс-служба правительства Бурятии