В Улан-Удэ наградили полицейских, остановивших горящий автобус

Инспекторам вручили медали «За смелость во имя спасения»





Вчера министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград. Их были удостоены 30 полицейских из разных регионов, проявивших мужество и героизм при спасении погибавших. В числе награжденных оказались и полицейские из Бурятии: инспекторы ОБ ППСП УМВД России по Улан-Удэ лейтенант Леонид Будаев и капитан Бато Дамбаев. Им вручили медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщили в МВД Бурятии, в центре Улан-Удэ полицейские заметили, что остановившийся на светофоре автобус загорелся. Огонь быстро распространился по днищу и перекинулся в салон. Тормозная система была повреждена, и автобус продолжал двигаться по оживленной магистрали. Леонид Будаев запрыгнул в салон автобуса и сумел припарковать его у обочины. Затем до прибытия пожарных расчетов полицейские приняли меры к ликвидации возгорания. Люди были спасены.









«Очень волнительный момент – награждение. Не знаю даже, когда я больше переживал, тогда или теперь. Ситуация была нештатная. С коллегой было действовать проще, и мы смогли справиться с последствиями быстрее. Благодарность и радость – то, что я ощущаю сейчас. Это гордость не только моя личная, но и всей моей семьи. Особенно детям важно знать и видеть, что полицейский – это человек, который всегда приходит на помощь. Это был ценный опыт, и он показал, что совершенствоваться нужно постоянно», - сказал в ходе награждения лейтенант Леонид Будаев.









Фото и видео: МВД Бурятии