В Бурятии число жертв коронавируса перевалило за две тысячи

Количество заболевших и умерших в республике растет





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 2 ноября в республике зарегистрировано 63508 (+185) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 6 случаев больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 11250 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 55 604 (+208) человек. В стационарах получает лечение 1077 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 872. В отделениях реанимации находится 89 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3276 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек, общее число смертей достигло 2001.Фото: pixabay.com