В Бурятии награда нашла пристава через три года

Бато Петухаев спас мальчика и бабушку от разъяренной собаки



1 ноября, в День судебного пристава, в ФССП России состоялась торжественная церемония награждения работников государственными и ведомственными наградами. Как сообщили в УФССП Бурятии, в числе награжденных оказался и судебный пристав из республики Бато Петухаев. Ему вручили медаль «За спасение погибавших».

Происшествие, за которое наградили пристава, случилось еще



Не раздумывая, молодой человек перепрыгнул через металлический забор и увидел, как сторожевая собака повалила плачущего ребенка, а затем набросилась на пожилую женщину, пытавшуюся защитить внука.



Освободив мальчика от цепи, в которой он запутался, пристав кинулся на помощь к бабушке, которой собака мертвой хваткой вцепилась в руку. Ударом ноги сотрудник службы оттолкнул агрессивное животное от женщины, а когда пес набросился на него, начал обороняться самокатом малыша, валявшимся неподалеку. Эти минуты позволили пострадавшим отбежать на безопасное расстояние, а атака собаки прекратилась из-за натяжения цепи, на которую она была прикована.



Очевидцы несчастного случая вызвали скорую. Пристав, дождавшись медиков и передав ребенка приехавшей матери, поспешил на планерку.



Фото: УФССП Бурятии Происшествие, за которое наградили пристава, случилось еще три года назад в Улан-Удэ. Готовясь к комплексному зачету по физической подготовке, пристав Бато Петухаев осуществлял пробежку вокруг парка Орешкова. Пробегая мимо закрытой территории парка, он услышал крики о помощи.Не раздумывая, молодой человек перепрыгнул через металлический забор и увидел, как сторожевая собака повалила плачущего ребенка, а затем набросилась на пожилую женщину, пытавшуюся защитить внука.Освободив мальчика от цепи, в которой он запутался, пристав кинулся на помощь к бабушке, которой собака мертвой хваткой вцепилась в руку. Ударом ноги сотрудник службы оттолкнул агрессивное животное от женщины, а когда пес набросился на него, начал обороняться самокатом малыша, валявшимся неподалеку. Эти минуты позволили пострадавшим отбежать на безопасное расстояние, а атака собаки прекратилась из-за натяжения цепи, на которую она была прикована.Очевидцы несчастного случая вызвали скорую. Пристав, дождавшись медиков и передав ребенка приехавшей матери, поспешил на планерку.Фото: УФССП Бурятии

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