В Бурятии замдиректора школы оштрафовали за заболевших ковидом учеников

Также в учебном заведении нарушались антиковидные меры





В Бурятии суд рассмотрел административное дело в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части Кыренской школы. Его привлекали к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Основанием для возбуждения административного дела послужил факт регистрации трех случаев COVID-19 среди учащихся. А также нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции: отсутствие отметок в журналах работы рециркулятора, графика влажной уборки и проветривания, кожного антисептика в туалетах для учащихся», - сообщили в Роспотребнадзоре.Решением суда замдиректора школы признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 25 тысяч рублей.Фото: «Номер один»