Жители Улан-Удэ могут пройти перепись в выходные и праздничные дни

В столице Бурятии план по переписи выполнен наполовину





На 2 ноября в Улан-Удэ переписано около 50% горожан от плановой численности проведения Всероссийской переписи населения. 35% из них заполнили опросные листы самостоятельно через портал Госуслуги России, сообщает пресс-служба Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Республике Бурятия.

Перепись населения в Улан-Удэ проходит в штатном режиме. С 18 октября в Улан-Удэ работает 771 переписчик. Сегодня «на полях» вместе с ними трудятся их помощники: работники дошкольных, школьных учреждений и администраций города и районов. Координируют деятельность таких бригад контролёры полевого уровня – те, кто ведет приём граждан в офлайн-режиме на переписном участке.Чтобы не допустить распространение инфекции, переписчиков обеспечили средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, антисептиками. Также ежедневно они проходят ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию.Самый удобный способ пройти перепись – через портал Госуслуги, затем пришедший вам Q-код нужно показать переписчику, который придет к вам домой, или нужно предъявить его на ближайшем переписном участке. Только после считывания Q-кода переписчиком можно считать, что перепись населения успешно пройдена.«Уважаемые горожане, помните, что от данных переписи зависит развитие нашего города, планирование и строительство социальных, инженерных объектов и т.д», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября.Фото: мэрия Улан-Удэ