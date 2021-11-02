В Улан-Удэ возобновили вывоз мусора

Подрядчики и задолжавший им «Экоальянс» достигли соглашения
Подрядчики и «Экоальянс» в результате двухдневных переговоров пришли к мировому соглашению и составили график погашения долгов, сообщили в мэрии города. Работа по вывозу мусору в Октябрьском районе возобновилась сегодня утром и продолжится в штатном режиме. В Железнодорожном районе «Экоальянс» сначала вывозил мусор сам, но сейчас туда зайдет новый подрядчик с опытом работы по данному району.
Сегодня в Комитете городского хозяйства представители «Экоальянса» и подрядчики подтвердили дальнейшую совместную работу и возобновление вывоза твердых коммунальных отходов с придомовых территорий.
- Был достигнут ряд договоренностей с перевозчиками. По Октябрьскому району они уже возобновили работу. Сегодня по Железнодорожному району вывозим сами, завтра здесь начнет работу новый подрядчик. В ближайшие 2-3 дня вопросы по нарушению графика вывоза ТКО будут сняты, - сказал после совещания директор «Экоальянса» Дмитрий Дружинин.
- Вчера на все наши заявленные претензии к «Экоальянсу» мы получили ответы. Было заключено мировое соглашение, составлен график платежей. Сегодня все водители вышли на работу в Октябрьском районе, - отметил директор подрядной организации Басыр Нургалиев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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