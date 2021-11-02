Мэрии Улан-Удэ пришлось оправдываться за видео с переполненным автобусом

Работу общественного транспорта обещали усилить





Городские власти отреагировали на жесткую критику в свой адрес со стороны горожан, возмутившихся переводом общественного транспорта на режим выходного дня с 1 ноября. Так вчера утром в соцсетях появилось видео битком набитого пассажирами автобуса маршрута №16, которое вызвало массу гневных комментариев.

«16-й ходит по выходному расписанию, при этом 70% населения работает, как на работу ездить, детей в детский сад возить??? Мало того что маршруты сократили, да ещё и маленькие автобусы пустили!». «Маразм крепчает, в магазин не зайдешь без этого кода, а маршрутках друг на друге сидят. Где логика, господа чиновники?». «И сколько люди будут терпеть такое. И это мы, народ, платим налоги. Неужели народ заслужил такое отношения к себе», - возмущались горожане.И хотя в комментариях улан-удэнцы сообщали, что схожая ситуация наблюдалась и на других маршрутах, в мэрии, судя по всему, решили, что инцидент носил единичный характер.«Инцидент с переполнением автобуса, опубликованный на видео 1 ноября в социальных сетях, был рассмотрен администрацией города. Комитету по транспорту дано поручению проверить пассажиропоток на всем общественном транспорте», - сообщили в мэрии города.«1 ноября на 16-м маршруте сломался большой автобус «ЛиАЗ», срочно на замену мы выставили на линию автобус ПАЗ. Из-за меньшей вместимости не все пассажиры смогли сразу уехать с остановок. Руководство «Городских маршрутов» приносит жителям извинения за доставленные неудобства. Направление мкр. Забайкальский будем держать на особом контроле», - в свою очередь пояснил директор «Городских маршрутов» Алексей Кожевников.Также решено возобновить движение общественного транспорта в обычном рабочем режиме.«Выход маршрутного транспорта будет осуществляться в количестве 606 единиц. Для сравнения, в будни выход составляет порядка 670 единиц. В случае долгого ожидания маршрута просим жителей обращаться на горячую линию по тел. 45-45-53. Будут приняты оперативные меры по обоснованным нарушениям», - заверили в мэрии города. Кроме того, с 3 ноября власти пообещали увеличить выпуск на линии трамвайных вагонов.Фото: скриншот видео