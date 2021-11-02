В Улан-Удэ купить проездные билеты на трамвай стало проще

Теперь их можно приобрести в павильонах «Новостей»





С 1 ноября жители столицы Бурятии могут приобрести проездные билеты в пяти павильонах «Новости».

«Открыв новые маршруты, мы не останавливаемся, и теперь покупать проездные станет еще удобнее. Нами выбраны пять точек для реализации проездных билетов на трамвай, которые находятся непосредственно на остановках, и в каждом районе города. А самое главное, что теперь проездные можно будет приобрести, используя для оплаты банковскую карту», - сообщили в «Управление трамвая».Проездной билет дает возможность совершать неограниченные поездки на трамвае в течение месяца. Удобен он и для тех, кто пересаживается с одного маршрута на другой. Новые точки реализации проездных билетов:- ул. Гагарина 25/2 (ост. Элеватор)- ул. Балтахинова 17/1 (ост. Мемориал Победы»)- ул. Терешковой 40/1 (ост. Республиканская больница)- ул. Ключевская 40/1 (ост. Юношеская библиотека)- пр. Строителей 40 (ост. БСМП)Пассажиры по прежнему также могут покупать проездные на конечных пунктах Шишковка и Мелькомбинат, а также на ПОШ и в депо. Продажи проездных билетов в киоске Управления трамвая на Элеваторе закроются с 8 ноября.Стоимость месячного проездного билета для граждан составляет 1080 рублей, для школьников – 540 рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ