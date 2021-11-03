Всего лишь самооборона

Депутаты, как мы все с вами знаем, крайне честные люди

Представьте: гуляете вы с ружьем по лесу, наслаждаетесь красотами и пением птиц, как вдруг – агрессивный лось, готовящийся на вас напасть, чтобы взять в плен и потребовать выкуп. Или того хуже – лось, пытающийся завладеть вашим ружьем и нечаянно выстреливший сам в себя. Поверит ли вам полиция? Только в том случае, если вы депутат Госдумы.

Депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области. В его машине лежала туша убитого лося и орудия для разделки. Местные слышали той ночью выстрелы, а в полиции подтвердили, что за рулем был сам Рашкин.Достаточно ли этого, чтобы осудить человека? Обычного – да. Но тут – депутат… А депутаты, как мы все с вами знаем, крайне честные люди. И вот что поведал слуга народа: во время прогулки по лесу он увидел уезжавшую машину. Из любопытства он решил разобраться, в чем причина отъезда и подошел ближе. Там сердобольный народный избранник увидел почти разделанную тушу лося. Он предложил своим товарищам, которые, видимо, гуляли вместе с ним, отвезти ее в полицию. Но тут налетела «целая орда» силовиков и повязали ни в чем не повинного депутата.Разве есть хоть один повод усомниться в этом по-настоящему удивительном рассказе? Кажется, ни одного. Впрочем, даже если бы он рассказал, что застрелил лося из соображений самообороны, нашлись бы те, кто поверил бы ему на слово. Ведь депутаты не врут…