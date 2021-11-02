В Бурятии самолёты опустели от ограничений

В Москву из Улан-Удэ теперь можно улететь за 2700 рублей





Антиковидные ограничения и экономический кризис заметно ударили по спросу на полёты из Улан-Удэ в Москву. В конце октября самолёты начали отправляться в столицу полупустыми. Неслучайно с ноября прекратила полёты из Улан-Удэ в столицу России авиакомпания «Победа», а другие перевозчики резко снизили цены.

Как сообщили в представительстве авиакомпании S7, в ноябре любой житель республики, независимо от возраста, может улететь в Москву по льготному тарифу -2700 рублей в одну сторону. Ранее подобные тарифы действовали лишь по программе субсидированных прилётов для молодёжи и пенсионеров.Однако проблема заключается в том, что из-за локдауна, который в Москве может быть продлён и после 7 ноября, туризм как таковой потерял свою привлекательность, поскольку многие заведения в столице закрыты.Фото: «Номер один»