Прокуроры Бурятии нашли опасные газовые заправки в Улан-Удэ и Гусиноозерске

Работников не знакомили с правилами работ на опасном объекте, кроме того на заправках покуривали



Газовые заправки в Улан-Удэ и Гусиноозерске бывают опасными. Это выяснили прокуроры Железнодорожного, Октябрьского районов столицы Бурятии и межрайонной прокуратуры в Гусиноозерске, проверив исполнение законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации, сообщили в прокуратуре республики.



Установлено, что в нарушение федерального закона «О газоснабжении» на автогазозаправочных станциях, принадлежащих двум обществам с ограниченной ответственностью, отсутствовали необходимые приборы и системы контроля за производственными процессами. Не было в наличии правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности. Работников станций не знакомили с правилами ведения работ на опасном производственном объекте, журналы проверок оборудования не заполнялись.



На автогазозаправочных станциях других владельцев допускались случаи курения персонала в производственных помещениях, на территориях отсутствовали раздельные выезды и въезды для автомобилей, не было наружного противопожарного водоснабжения.



По представлениям прокуроров нарушения закона устранены, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако вопрос о том, насколько Бурятия нуждается в газификации, остался. Ведь курить на газовой заправке – это примерно то же самое, что с горящей спичкой заглядывать в бензобак для оценки объема в нем бензина.



Фото: pixabay.com



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