Команда У-УАЗ завоевала «Кубок по рационализации и производительности»

Она стала лучшей на чемпионате сквозных рабочих профессий отраслей Hi-Tech по методике WorldSkills



Команда Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) стала чемпионом в финале первого всероссийского конкурса «Кубок по рационализации и производительности», прошедшего в рамках чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech по методике WorldSkills. Максим Шатов, сотрудник Улан-Удэнского авиационного завода, назван самым продуктивным рационализатором, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



В этом состязании команда У-УАЗ обошла семь команд, ранее прошедших отборочный этап. Соревнования в рамках национального проекта «Производительность труда» состоялись на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» 24-29 октября.



«Кубок по рационализации и производительности» стал главной соревновательной площадкой для всех, кто готов генерировать и внедрять инновации, обмениваться опытом и лучшими практиками. Он позволил выявить молодых рационализаторов нового поколения, предлагающих нестандартные решения, стал площадкой для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками, – отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Трек «Фабрика процессов» – это показатель командной работы. Нашим ребятам удалось выработать эффективную стратегию, которая дала хороший результат».



Команда Улан-Удэнского авиационного завода показала на Кубке максимальный результат, оптимизировав процессы сборки пульта управления регулятора давления газа, собрав недорогую, но эффективную оснастку для сборки буквально из подручных материалов. Команда У-УАЗ прямо на площадке проводила мозговой штурм, прорабатывала домашнее задание, оформляла предложения по. непрерывному улучшению всех процессов производства.



«Если другие команды были сформированы, в основном, из руководителей, занимающих ведущие производственные позиции, то команда У-УАЗ была разнородной, ее костяк составляла молодежь, – отмечает эксперт команды У-УАЗ Елена Рудакова, - Это стало плюсом нашей команды. Ребята оперативно реагировали на то задание, которое получали в начале каждого раунда. Здесь очень пригодился опыт сотрудников отдела развития производственной системы и бережливого производства У-УАЗ. Члены команды быстро ориентировались и эффективно работали», – рассказала она.



Параллельно шел конкурс рационализаторов с элементами использования инструментов бережливого производства по другим направлениям, в том числе по компетенции «Инженерное мышление. Каракури» и улучшению площадки WorldSkills в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Команда У-УАЗ стала лидером и в конкурсе рационализаторов, в котором учитывался как командный результат, так и личный. Сотрудник У-УАЗ Максим Шатов подал больше всех предложений – 34. Члены команды У-УАЗ также активно участвовали в обсуждении дальнейшего развития всероссийского конкурса «Кубок по рационализации и производительности».



Фото: У-УАЗ







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.