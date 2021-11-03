«Мы выведем экономику Бурятии на новый уровень»

Юрий Трутнев поздравил Бурятию с трехлетием вхождения в состав ДФО





Заместитель председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев поздравил жителей Бурятии с трехлетием вхождения республики в состав ДФО.



Три года назад, именно 3 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении республики в состав Дальневосточного федерального округа. На регион распространились все дальневосточные меры социальной и экономической поддержки, напомнил полпред.



«Заработал механизм «Единой субсидии», в рамках которого на строительство и модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры Бурятии было выделено 6,7 млрд рублей. На сегодняшний день построено и реконструировано 33 объекта. Это школа в поселке Новоселенгинск, центр культурного развития в поселке Саган-Нур, общежитие для многопрофильного техникума в Северобайкальске, музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева и ДЮСШ «Золотой Дракон» в Улан-Удэ. Приобретена котельная для села Новая Брянь, отремонтированы инженерные сети, трамвайные пути, закуплено оборудование для медицинских и образовательных организаций.



Почти 3,5 тысячи человек получили «Дальневосточный гектар», 2 634 семьи воспользовались программой «Дальневосточная ипотека».

Были сформированы две территории опережающего развития – «Бурятия» и «Селенгинск», в рамках которых сегодня реализуется 14 инвестпроектов на сумму свыше 110 млрд рублей, фактически вложено 28,5 млрд, планируется создание более 3 тысяч рабочих мест.



Правительство Российской Федерации продолжит работу по социально экономическому развитию региона. Уверен, вместе мы выведем экономику республики на качественно новый уровень, создадим достойные условия для жизни и работы людей», - говорится в поздравлении Юрия Трутнева.



Фото: dfo.gov.ru



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