Председатель Улан-Удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства

Дорогие друзья!



От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю Вас с Днём народного единства!



Этот праздник символизирует сплоченность и отвагу, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений наших предков. Именно они помогли выстоять в трудные моменты истории нашей страны.



Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго!



Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.





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