Поздравление Председателя Народного Хурала Республики Бурятия В.А.Павлова с Днем народного единства

Дорогие земляки!



От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем народного единства!



Этот праздник напоминает нам о том, что наша сила – в сплоченности, которая испокон веков помогает развиваться России и нашей родной Бурятии.



Геополитическое расположение нашей республики особое и значимое - неслучайно Бурятию называют вратами в Восточную Азию. Здесь в суровом климате евразийского континента на бурятской земле встретились разные культуры Востока и Запада, создав необычный сплав дружбы народов. Сегодня в республике в мире и согласии живут представители более 100 национальностей. Добрососедство, взаимовыручка и готовность прийти на помощь человеку, независимо от его вероисповедания и национальности отличают жителей нашей многонационального края.



Бурятия находится в составе Российского государства более трехсот шестидесяти лет. За это время мы стали единым российским народом с общей судьбой и одним будущим. Сегодня, столкнувшись с вызовами нашего времени, мы вновь и вновь вспоминаем ценные уроки прошлого - только сплотившись, консолидировав все силы, мы справимся с нынешними испытаниями.



В том, что сегодня Россия - сильное, динамично развивающееся государство, есть вклад многих поколений жителей и нашей республики. В этот праздничный день хочу обратиться к нашим уважаемым ветеранам, чьим упорным трудом преобразовывалась экономика Бурятии, поднималось сельское хозяйство, развивалось образование и здравоохранение. Выражаю вам слова признательности и уважения!



Дорогие земляки, желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье, а единство и патриотизм всегда будут надежной опорой для вас и основой успешного развития России!



Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов



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