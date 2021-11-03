В Бурятии судьба мусорной пади вновь зашла в тупик

Власти Бурятии не могут выполнить обязательства по дальнейшему содержанию опасной свалки в Клюквенной пади





В целях недопущения экологического бедствия в Кабанском районе, влияющего на жизнь и здоровье местного населения, активисты ОНФ направили запрос в минприроды Бурятии по выяснению обстоятельств исполнения обязательств правительства республики и администрации Кабанского района по содержанию опасной свалки в местности «Клюквенная падь», сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



«Соглашение с минприроды Бурятии по оплате администрации Кабанского района за содержание объекта заключено до 31 октября 2021 года. Встает вопрос о дальнейшей судьбе объекта. Ведь при прекращении финансирования проблема, как показала проверка Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора, не только не решится, но и усугубится», - прокомментировала эксперт ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.



Ранее ОНФ по повторной жалобе жителей обратился в Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора, которое сообщило, что проверка ведомства подтвердила сброс мусора и его горение в местности Клюквенная падь. Ведомство сделало запрос в минприроды РБ, которое пояснилоо, что в июне 2021 года заключено соглашение с администрацией Кабанского района по содержанию объекта размещения твердых коммунальных отходов до конца октября, субсидия на эти цели выплачивается из бюджета республики. А на сентябрьской сессии Народного Хурала Бурятии одобрены изменения в бюджетные статьи, которые включают расходы на содержание этого объекта размещения отходов до конца 2021 года.



При этом еще в июле сельское поселение «Селенгинское», где и зафиксировано нарушение, признано виновным в административном правонарушении в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Муниципалитет не выполнил установленных требований и обязательных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, что ухудшает качество состояния земель. Администрация Селенгинского поселения получила штраф в 200 тысяч рублей.



Также Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора направило обращение в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования по факту возгорания мусора и непринятия властями мер по предотвращению возгорания в этой местности, а также - по ненадлежащему обслуживанию свалки.



Народный фронт получил от жителей Кабанского района Бурятии сигнал об отравляющем их поселок дыме со свалки в мае этого года. Они пожаловались в ОНФ на несанкционированный сброс и горение отходов на территории вблизи мусорного полигона в местности Клюквенная падь вблизи поселка Селенгинск. ОНФ направил сигнал в межрегиональную Байкальскую природоохранную прокуратуру, которая в итоге на тот момент нарушения не выявила.



Однако 30 июня 2021 года более 70 жителей Селенгинска обратились на прямую линию президента России Владимира Путина с просьбой навести порядок в поселке: они пожаловались на то, что местные органы власти не только не хотят ликвидировать свалку в Селенгинске, но и планируют ее увеличить.



Эта свалка фактически существует еще с 70-х годов: много лет туда свозились отходы. После того, как в Бурятии стартовала мусорная реформа, ее должны были ликвидировать как нелегальную. Но свалка постепенно стала разрастаться, за ее границами никто не следил, на территории началось горение мусора, которое отравляет воздух в Селенгинске, где проживает почти 14 тысяч человек.

После жалобы жителей на прямую линию президента была начата доследственная проверка в отношении регоператора, минприроды Бурятии, администрации Кабанского района и сельского городского поселения Селенгинска. Следственное управление СКР по Бурятии возбудило два уголовных дела по статьям «Халатность» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Следствие выявило, что должностные лица шесть месяцев не принимали мер по содержанию свалки. А регоператор по обращению с ТКО «ЭкоАальянс» и его подрядчики на свалку в Клюквенной пади свозили мусор из Кабанского и Прибайкальского районов. Транспортировкой отходов занималась и арендовала участок под свалку селенгинская компания «БХК-Восток». Однако после того, как у «ЭкоАльянса» сменилось руководство, регоператор отказался оплачивать работу «БХК-Восток», лицензированный перевозчик прекратил деятельность по обращению с ТКО, договор аренды участка был расторгнут.



Фото: ОНФ



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