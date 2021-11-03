В Бурятии «ковид» пока не тормозит – 190 случаев за сутки

Однако темпы вакцинации в республике заметно растут, полностью привились 307 тысяч человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 63 698. Это на 190 случаев больше, чем было во вторник. Из них 47% (30 045) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 006 человек, за последние сутки – пятеро (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 161 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11 108 человек.



В стационарах получают лечение 1 088 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 882. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет –47), на ИВЛ – 61 пациент (из них старше 65 –34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 49.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 355 коек: занято – 1 088, свободно – 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3 %.



Всего выздоровели от коронавируса 55 860 (+256) человек.



За сутки проведено исследований от 3 667 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 617 899 исследований.



Первым компонентом привито 411 784 человек. Это на 4858 человек больше, чем вчера. Завершили вакцинацию 307 002 человек. Или на 865 человек больше, чем было накануне. Иными словами, темпы вакцинации заметно растут.



Фото: pixabay.com



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