Тимлюйский цементный завод возглавил новый управляющий директор

Ранее Александр Волков занимал должность финансового директора предприятия



Управляющим директором ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») с 1 ноября назначен Александр Волков, ранее занимавший должность финансового директора предприятия.



«Александр Николаевич – высококвалифицированный специалист с большим опытом работы на промышленном предприятии. Мы убеждены, что под его руководством ООО «ТимлюйЦемент» продолжит динамичное развитие, обеспечивая потребителей продукцией стабильно высокого качества», – подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.



Владимир Кличко, ранее возглавлявший Тимлюйский цементный завод, вышел на заслуженный отдых.



Александр Волков родился в селе Таежный Республики Бурятия. Окончил Томский государственный университет по специальности «финансы и кредит». По завершении учебы трудился в крупной торговой сети экономистом, позднее был назначен на должность заместителя директора по розничной торговле. Свою карьеру на предприятиях холдинговой компании «Сибирский цемент» начал в 2006 году – в ООО «Горная компания» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») главным экономистом, в 2008-м стал финансовым директором. С 2009 года работает в должности финансового директора ООО «ТимлюйЦемент».



«Новое назначение потребует концентрации всех сил и знаний, и я к этому готов. Тимлюйский цементный завод – это предприятие с богатой историей и славными традициями, я рад возглавить флагман строительной индустрии республики Бурятия. Уверен, вместе с коллективом цемзавода мы справимся со всеми поставленными задачами», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.



СПРАВКА о группе компаний АО «ХК «Сибцем»



В состав группы компаний Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (создано в 2004 году) входят следующие организации по производству строительных материалов, а также организации, осуществляющие сбыт и доставку продукции, снабжение активов, ремонт и содержание оборудования, зданий, сооружений:

— ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область-Кузбасс);

— ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);

— ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Республика Бурятия);

— АО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область);

— ЗАО «Чернореченский карьер» (г. Искитим, Новосибирская область) – общество, обеспечивающее АО «Искитимцемент» сырьём;

— АО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская область);

— ООО «Ангарск-Инвест» (г. Ангарск, Иркутская область) – компания, осуществляющая вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, покупку и продажу собственного недвижимого имущества;

— ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, Республика Бурятия);

— ООО «Комбинат «Волна» (г. Красноярск), выпускающее хризотилцементные кровельные плоские листы и трубы, цветную кровлю «Волнаколор»;

— ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. Кемерово, Новосибирск, Красноярск), специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества;

— ООО «ЗапСибЦемент» (г. Кемерово) – сбытовая и логистическая компания;

— ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) – оператор собственного парка специализированного железнодорожного подвижного состава;

— ООО «ТД «Сибирский цемент» (г. Кемерово) – закупка сырья, материалов и оборудования для цементных активов;

— ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компания по ремонту и содержанию оборудования, зданий и сооружений.

Кроме того, АО «ХК «Сибцем» является одним из участников ООО «РЦК» (г. Москва).

Президент холдинга «Сибирский цемент» – Олег Шарыкин.



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