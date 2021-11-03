03.11.2021
Тимлюйский цементный завод возглавил новый управляющий директор

Тимлюйский цементный завод возглавил новый управляющий директор

Ранее Александр Волков занимал должность финансового директора предприятия

Управляющим директором ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») с 1 ноября назначен Александр Волков, ранее занимавший должность финансового директора предприятия.

«Александр Николаевич – высококвалифицированный специалист с большим опытом работы на промышленном предприятии. Мы убеждены, что под его руководством ООО «ТимлюйЦемент» продолжит динамичное развитие, обеспечивая потребителей продукцией стабильно высокого качества», – подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Владимир Кличко, ранее возглавлявший Тимлюйский цементный завод, вышел на заслуженный отдых.

Александр Волков родился в селе Таежный Республики Бурятия. Окончил Томский государственный университет по специальности «финансы и кредит». По завершении учебы трудился в крупной торговой сети экономистом, позднее был назначен на должность заместителя директора по розничной торговле. Свою карьеру на предприятиях холдинговой компании «Сибирский цемент» начал в 2006 году – в ООО «Горная компания» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») главным экономистом, в 2008-м стал финансовым директором. С 2009 года работает в должности финансового директора ООО «ТимлюйЦемент». 

«Новое назначение потребует концентрации всех сил и знаний, и я к этому готов. Тимлюйский цементный завод – это предприятие с богатой историей и славными традициями, я рад возглавить флагман строительной индустрии республики Бурятия. Уверен, вместе с коллективом цемзавода мы справимся со всеми поставленными задачами», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

СПРАВКА о группе компаний АО «ХК «Сибцем»

В состав группы компаний Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (создано в 2004 году) входят следующие организации по производству строительных материалов, а также организации, осуществляющие сбыт и доставку продукции, снабжение активов, ремонт и содержание оборудования, зданий, сооружений: 
—  ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область-Кузбасс);
— ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);
— ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Республика Бурятия);
— АО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область);    
— ЗАО «Чернореченский карьер» (г. Искитим, Новосибирская область) – общество, обеспечивающее АО «Искитимцемент» сырьём;   
— АО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская область);   
— ООО «Ангарск-Инвест» (г. Ангарск, Иркутская область) – компания, осуществляющая вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, покупку и продажу собственного недвижимого имущества;   
 — ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, Республика Бурятия);
— ООО «Комбинат «Волна» (г. Красноярск), выпускающее хризотилцементные кровельные плоские листы и трубы, цветную кровлю «Волнаколор»;
— ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. Кемерово, Новосибирск, Красноярск), специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества;
— ООО «ЗапСибЦемент» (г. Кемерово) – сбытовая и логистическая компания; 
— ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) – оператор собственного парка специализированного железнодорожного подвижного состава;
— ООО «ТД «Сибирский цемент» (г. Кемерово) – закупка сырья, материалов и оборудования для цементных активов;
— ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компания по ремонту и содержанию оборудования, зданий и сооружений.
Кроме того, АО «ХК «Сибцем» является одним из участников ООО «РЦК» (г. Москва).
Президент холдинга «Сибирский цемент» – Олег Шарыкин.
назначение


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