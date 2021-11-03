В Бурятии общий спрос на персонал с началом локдауна вырос

Отрицательную динамику по вакансиям показали только девять профессиональных областей



В Бурятии локдаун пока не оказывает заметного влияния на рынок труда. В начале нерабочих дней отрицательную динамику по вакансиям показали девять профессиональных областей, но общий спрос на персонал незначительно вырос на 2,3%, сообщает служба исследований



В Бурятии сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Наука, образование» (-23,5%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-11,4%), «Безопасность» (-11,3%), «Рабочий персонал» (-8,8%) и «Производство» (-6,9%). При этом на 61,5% выросло среднее количество актуальных вакансий в сфере «Консультирование».



Среди регионов наиболее болезненно на новые ограничения отреагировали работодатели Курганской области, количество вакансий здесь упало сразу на 21%. Также заметное падение наблюдалось в Камчатском крае (-7%), Дагестане (-6%), Московской области (-5%), Республике Коми (-5%) и Калининградской области (4%). В целом отрицательная динамика вакансий по сравнению с четвертой неделей сентября наблюдается лишь в 33 регионах страны.



Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября. Однако в некоторых сферах ситуация заметно отличается.



Наиболее сильно на новые ограничения, ожидаемо, отреагировали сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», работа которых вновь максимально ограничена. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий за неделю с 25 октября сократилось на 12% по сравнению с неделей с 27 сентября, а в индустрии фитнеса и красоты – на 10%. Также в топ-5 сфер с отрицательной динамикой вошли «Рабочий персонал» (-4%), «Автомобильный бизнес» (-4%) и «Строительство, недвижимость» (-3%). Всего падение по количеству вакансий показали 14 профессиональных сфер.



В то же время, еще в 14 профсферах количество актуальных вакансий выросло. Наиболее сильное положительную динамику демонстрируют «Консультирование», которое включает в большинстве своем специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12% за неделю с 25 октября к неделе с 27 сентября 2021 года), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).



В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии локдаун пока не оказывает заметного влияния на рынок труда. В начале нерабочих дней отрицательную динамику по вакансиям показали девять профессиональных областей, но общий спрос на персонал незначительно вырос на 2,3%, сообщает служба исследований Head Hunter . Она выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране, в отдельных регионах и отраслях бизнеса.В Бурятии сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Наука, образование» (-23,5%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-11,4%), «Безопасность» (-11,3%), «Рабочий персонал» (-8,8%) и «Производство» (-6,9%). При этом на 61,5% выросло среднее количество актуальных вакансий в сфере «Консультирование».Среди регионов наиболее болезненно на новые ограничения отреагировали работодатели Курганской области, количество вакансий здесь упало сразу на 21%. Также заметное падение наблюдалось в Камчатском крае (-7%), Дагестане (-6%), Московской области (-5%), Республике Коми (-5%) и Калининградской области (4%). В целом отрицательная динамика вакансий по сравнению с четвертой неделей сентября наблюдается лишь в 33 регионах страны.Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября. Однако в некоторых сферах ситуация заметно отличается.Наиболее сильно на новые ограничения, ожидаемо, отреагировали сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», работа которых вновь максимально ограничена. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий за неделю с 25 октября сократилось на 12% по сравнению с неделей с 27 сентября, а в индустрии фитнеса и красоты – на 10%. Также в топ-5 сфер с отрицательной динамикой вошли «Рабочий персонал» (-4%), «Автомобильный бизнес» (-4%) и «Строительство, недвижимость» (-3%). Всего падение по количеству вакансий показали 14 профессиональных сфер.В то же время, еще в 14 профсферах количество актуальных вакансий выросло. Наиболее сильное положительную динамику демонстрируют «Консультирование», которое включает в большинстве своем специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+12% за неделю с 25 октября к неделе с 27 сентября 2021 года), «Страхование» (+9%), «ИТ, интернет, телеком» (+8%), «Добыча сырья» (+4%) и «Административный персонал» (+4%).В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.Фото: egov-buryatia.ru

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