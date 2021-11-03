В Улан-Удэ нашлась пропавшая девушка

Накануне днем она вернулась домой самостоятельно, с ней все в порядке



Полицейские столицы Бурятии завершили розыск 17-летней жительницы Улан-Удэ Эвелины Задорожной. Днем 2 ноября она вернулась домой самостоятельно. С ней все в порядке, сообщили в республиканском МВД.



Стражи правопорядка провели с девушкой профилактическую беседу.







Фото: pixabay.com

Полицейские столицы Бурятии завершили розыск 17-летней жительницы Улан-Удэ Эвелины Задорожной. Днем 2 ноября она вернулась домой самостоятельно. С ней все в порядке, сообщили в республиканском МВД.Стражи правопорядка провели с девушкой профилактическую беседу. Напомним , девушка ушла из дома на улице Шумяцкого в Улан-Удэ около девяти часов вечера 31 октября.Фото: pixabay.com

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