03.11.2021
В Улан-Удэ нашлась пропавшая девушка

В Улан-Удэ нашлась пропавшая девушка

Накануне днем она  вернулась домой самостоятельно, с ней все в порядке

Полицейские столицы Бурятии завершили розыск 17-летней жительницы Улан-Удэ Эвелины Задорожной. Днем 2 ноября она вернулась домой самостоятельно. С ней все в порядке, сообщили в республиканском МВД.

Стражи правопорядка провели с девушкой профилактическую беседу.

Напомним, девушка ушла из дома на улице Шумяцкого в Улан-Удэ около девяти часов вечера 31 октября.

Фото: pixabay.com
девушка поиски финал


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^