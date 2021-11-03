В Бурятии завершено расследование дела в отношении «лесной» ОПГ

Перед судом предстанут пятеро сельчан - «черных» лесорубов в возрасте от 20 до 38 лет





В Бурятии Следственной частью Следственного управления республиканского МВД в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении организованной группы «черных» лесорубов, сообщили в пресс-службе министерства.

Максимальное наказание, которое грозит «черным» лесорубам – до 7 лет лишения свободы.









Уголовное дело возбуждено по представленным результатам оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Полицейскими изобличены пятеро сельчан в возрасте от 20 до 38 лет во главе с 25-летним организатором противоправных деяний – индивидуальным предпринимателем в сфере заготовки древесины. Под видом легальной деятельности фигуранты с ноября 2020 года по январь текущего года вели незаконную рубку деревьев. Сортименты в последующем транспортировались в пункт приема и отгрузки древесины, откуда после переработки сбывались.Двое из злоумышленников были задержаны сотрудниками полиции с поличным на месте происшествия при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Впоследствии в орган внутренних дел доставлены и их подельники. Установлена причастность членов организованной группы к 16 эпизодам противоправной деятельности, общий ущерб по которым оценен на сумму более 2,2 миллиона рублей.Отметим, что все они (за исключением организатора) ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них, 38-летний мужчина, был дважды судим за незаконную заготовку леса.В результате проведенных следственных действий изъяты и переданы на реализацию в счет погашения причиненного ущерба 19 кубометров пиломатериала и более 100 кубометров древесины. Наложен арест на изъятую у фигурантов технику: два грузовых автомобиля с прицепом, трактор. Также у злоумышленников полицейскими изъяты бензопилы и документы, подтверждающие, якобы законную предпринимательскую деятельность.Организатором группы в ходе предварительного следствия уже погашена часть ущерба - на сумму более 1,7 миллиона рублей.В настоящее время уголовное дело по обвинению местных жителей в незаконных рубках лесных насаждений в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы, находится на рассмотрении в прокуратуре республики. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении одного из фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.Фото: МВД по Бурятии