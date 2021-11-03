Проект реконструкции театра «Ульгэр» прошел госэкспертизу

Площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 200 зрителей







Проектная документация приспособления под современное использование объекта культурного наследия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под театр кукол «Ульгэр» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщили в пресс-службе Управления капитального строительства правительства Бурятии.



Государственным заказчиком реконструкции выступит Управление капитального строительства. Строительные работы начнут в 2022 году.



«Реконструкция театра включена в национальный проект «Культура» на 2022-2024 годы. Окончательная сметная стоимость работа превысила 887 млн рублей. Сейчас ожидаем выделения финансирования и в 2022 году начнем работы по реконструкции», - отмечает начальник УКС Анатолий Урбанов.



Здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. Здесь была провозглашена Бурят-Монгольская АССР. В 2017 году историческое здание было признано аварийным, его закрыли для посещений. В 2018 году «Ульгэр» временно покинул обжитое им здание. После его реконструкции здесь будет располагаться только театр кукол.



«Площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 200 зрителей. Появятся новые гримерные, подсобные помещения, репетиционные залы. Здание будет оборудовано для маломобильных граждан. Приблизительный срок завершения реконструкции – 2023 год»,- прокомментировал министр строительства Бурятии Николай Рузавин



Театр кукол «Ульгэр» – единственный в Бурятии театр для детей и юношества. Четырежды лауреат театральной премии России «Золотая маска», лауреат премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Театр был основан в 1967 году артистом Владимиром Закатовым. В репертуаре спектакли по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.



Фото: УКС правительства Бурятии



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