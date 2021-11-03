В Улан-Удэ женщина убила бывшего сожителя после того, как он ранил ее

Выяснение отношений с помощью ножей произошло после совместной выпивки и ссоры



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, обвиняемой в убийстве бывшего сожителя после совместного распития спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 12 июля нынешнего года в гости к обвиняемой, проживающей в доме на улице Магнитогорская города Улан-Удэ, пришел ее бывший сожитель. Вместе они стали употреблять спиртные напитки. Ночью на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками произошла ссора. Они вышли на крыльцо квартиры, где мужчина выхватил нож и нанес девушке две поверхностные резаные раны бедра. Хозяйке удалось забежать обратно в помещение и запереть дверь.



Бывший сожитель остался снаружи. В квартире за закрытой дверью девушке ничего не угрожало, и она имела возможность позвонить в правоохранительные органы для защиты от противоправных действий мужчины. Вместо этого обвиняемая решила отомстить бывшему сожителю за причиненные повреждения. Она взяла нож и, открыв дверь, нанесла с порога несколько ударов клинком по телу мужчины, после чего опять заперлась в квартире. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





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