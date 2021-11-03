В Гусиноозерске 70-летний пенсионер выпал с четвертого этажа

Он вышел на балкон с невысоким ограждением покурить и потерял равновесие



Утром 2 ноября в городе Гусиноозерск возле одного из многоквартирных домов обнаружено тело 70-летнего местного жителя с повреждениями, характерными для падения с высоты и последующего удара о твердую поверхность. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина проживал вместе с женой в квартире многоэтажного дома, возле которого обнаружено его тело, на четвертом этаже. Утром он вышел на балкон покурить. Вероятно в силу возраста во время курения ему стало плохо. Пенсионер потерял равновесие, перевалился через невысокое ограждение балкона и упал вниз. При падении он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагического инцидента.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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