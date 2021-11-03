В Улан-Удэ ищут мелкую мошенницу

Она обманывает продавцов торговых точек, манипулируя пятитысячной купюрой





Сотрудники полиции Улан-Удэ разыскивают подозреваемую в мошенничестве, которая обманывает продавцов торговых точек, сообщили в МВД по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о личности подозреваемой или ее местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(996)936-81-54, 8(951)633-83-69 или 102 (112).









Вечером 30 октября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление от продавца киоска галантереи в торговом центре по улице Автомобилистов. Девушка рассказала, что стала жертвой мошенницы. Известно, что покупательница попросила показать парфюмированную воду стоимостью 1850 рублей. Высказав намерение ее приобрести, женщина достала пятитысячную купюру и держала ее в руках. Затем, узнав цену, она, отвлекая продавца разговором, предложила ей мелкие купюры, чтобы было удобнее дать сдачу, а пять тысяч спрятала в кошелек. По невнимательности продавец выдала ей сдачу и товар, не забрав пятитысячную купюру.В тот же день продавец самостоятельно разместила видео с камеры видеонаблюдения торговой точки в социальную сеть с целью предупредить других продавцов о мошеннице. Ей ответила продавец другой торговой точки в торговом центре на проспекте 50 лет Октября. По словам женщины, она в тот же день также стала жертвой аналогичного преступления этой женщины.Возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемой: женщина на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Была одета: красная шапка, пуховик зеленого цвета. При себе имела дамскую сумочку черного цвета.Фото: скриншот/МВД по Бурятии