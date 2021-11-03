Главгосэкспертиза подтвердила соответствие проекта Озерного ГОКа в Бурятии всем нормативным требованиям

Комбинат станет одним из передовых предприятий по извлечению металлов и по качеству цинкового и свинцового концентратов



ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», изучив результаты инженерных изысканий и проектную документацию по объекту «Озерный ГОК (Республика Бурятия) и объекты его инфраструктуры», подтвердило соответствие документов требованиям технических регламентов. Сведения о соответствующем решении внесены в реестр 28 октября нынешнего года, сообщили в пресс-службе ООО «Озерное».



Проектная документация предусматривает строительство горно-обогатительной фабрики на Озерном свинцово-цинковом месторождении в Еравнинском районе в 180 км к северу от железнодорожной станции Могзон Транссибирской магистрали. Основные работы по строительству объектов предприятия ведутся в период 2020-2022 гг. Запуск обогатительной фабрики запланирован одноэтапно в 2023 году. Предприятие будет выпускать до 597 тыс тонн цинкового концентрата и до 82 тыс тонн свинцового концентрата.



Ожидается, что с вводом на полную мощность Озерный ГОК станет одним из передовых предприятий по извлечению металлов и по качеству цинкового и свинцового концентратов благодаря современным технологическим решениям и в соответствии с требованиями мировых экологических стандартов.



Фото: пресс-служба ООО «Озерное»



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