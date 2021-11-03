Перепись на Госуслугах продлена до 14 ноября

Ранее самостоятельную перепись планировалось завершить 8 ноября



Заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения самостоятельно жители России смогут вплоть до 14 ноября. Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения.

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Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.



Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.



Сейчас на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, около 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги».



Как сообщал «Номер один», в Бурятии по состоянию на 30 октября переписано 61 % населения от численности по организационному плану проведения Всероссийской переписи населения. Из общей численности переписанных 20 % прошли перепись самостоятельно на портале «Госуслуги». Наибольшая активность в онлайн-переписи наблюдается среди жителей Улан-Удэ – 35 % переписавшихся заполнили переписной лист на Госуслугах, сообщает Бурятстат.



Самыми активными районами по переписи населения являются Окинский (переписано 96 % населения), Закаменский (85 %), Баунтовский эвенкийский (84%), Курумканский (84 %), Кижингинский (83 %), Мухоршибирский (80 %) и Бичурский (80%) районы. Более 70 % переписано в Еравнинском, Хоринском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Иволгинском и Джидинском районах.



Перепись населения идет в штатном режиме. До 14 ноября 2021 года остается переписать менее 40 % населения.



Всего в Бурятии организовано 296 переписных участков во всех районах и городах. Узнать, где находятся участки и их телефоны можно по ссылке. Такой участок есть Многофункциональном центре в Улан-Удэ и во всех его филиалах. Пройти перепись в МФЦ можно и в выходные дни. В клиентских залах МФЦ можно выбрать один из двух способов участия в переписи. Первый - самостоятельно на рабочей станции (в специальном месте, оборудованном компьютером с бесплатным доступом к Госуслугам). Второй - на стационарном участке у инструктора: гражданину не нужно ничего заполнять самому, а просто ответить на вопросы инструктора.



В каждом филиале МФЦ работают волонтеры синих брендированных жилетах, которые предлагают посетителям пройти перепись и помогают заполнить анкеты. В целом, переписью занимаются более двух тысяч специально обученных людей.



Фото: медиаофис ВПН





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